La Chine serait sur le point d’étendre et de rendre plus moderne son arsenal nucléaire afin de répondre plus efficacement à un éventuel conflit contre les États-Unis. C’est du moins ce que pense un expert qui officie au sein d’une organisation américaine étudiant notamment la prolifération nucléaire. «La Chine semble ne plus vouloir se contenter de quelques centaines d’armes nucléaires pour assurer sa sécurité», a confié Matt Korda, de la Federation of American Scientists au média « Le Matin ».

Pendant plusieurs décennies, la puissance asiatique s’est contentée de maintenir un modeste arsenal nucléaire. Elle avait formellement fait savoir qu’elle n’aurait recours à ce type d’arme que lorsqu’un ennemi en ferait usage contre elle. L’actuel président chinois a pour sa part encouragé une vaste opération de modernisation de l’armée de son pays. «La Chine entreprend actuellement l’expansion et la modernisation les plus importantes de ses forces nucléaires de toute son histoire», a confié à l’Agence de presse française un autre expert, institut de recherche et d’enseignement de la marine américaine.

Sur le plan de la logistique, beaucoup d’initiatives auraient été prises. Tout ceci intervient dans un contexte où les points de divergence entre la Chine et les États-Unis ne cessent d’augmenter. Sur la question de Taïwan, le ton ne cesse de monter. La Chine considère l’île comme l'une de ses provinces et qui bénéficie du soutien sans faille des États-Unis d'Amérique. Il y a quelques semaines, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a réaffirmé la position de la Chine sur Taïwan en déclarant que son pays ne ferait"aucune concession" sur la question de l'île.