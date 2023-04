Le célèbre investisseur américain Ray Dalio, qui gère le plus grand hedge fund étranger en Chine, a récemment partagé ses inquiétudes concernant les tensions grandissantes entre les États-Unis et la Chine. Dans un article publié sur LinkedIn, Dalio propose des règles spéciales pour éviter un conflit dévastateur entre les deux superpuissances, une suggestion inédite qui suscite de vives discussions. Dalio a rédigé ce mémo après avoir rencontré des citoyens chinois, des décideurs politiques et des experts sur Pékin. Il craint que les deux grandes puissances soient au bord de la guerre, en grande partie à cause des tensions autour de Taïwan. Le milliardaire suggère que, en cas de conflit, les deux parties devraient convenir de ne pas tuer directement le personnel militaire de l'autre, de ne pas se battre sur le sol de l'autre et de ne pas utiliser d'armes nucléaires, cybernétiques ou spatiales. "On espère que de cette façon, s'il y a une guerre, elle sera limitée" a-t-il déclaré.

Cette proposition intervient alors que la Chine semble déterminée à étendre et moderniser son arsenal nucléaire en réponse à un éventuel conflit avec les États-Unis. Pendant des décennies, la Chine a maintenu un arsenal nucléaire modeste et s'est engagée à n'utiliser ces armes que si un ennemi les utilisait contre elle. Cependant, le président chinois Xi Jinping a encouragé une vaste opération de modernisation de l'armée de son pays.

Dalio estime qu'une guerre limitée, comme celle qui a lieu actuellement en Ukraine, n'est pas le pire scénario; Il a rappelé que l'histoire a montré que des conflits moins limités ont de terribles conséquences économiques et présentent un risque élevé de dégénérer en guerre totale. Le milliardaire recommande plusieurs moyens de réduire les tensions entre les États-Unis et la Chine, tels qu'inviter Xi à la réunion de l'APEC à San Francisco en novembre ou envoyer une délégation de sénateurs américains à Pékin.

La situation est d'autant plus préoccupante que les points de divergence entre la Chine et les États-Unis ne cessent de s'accroître, notamment sur la question de Taïwan. La Chine considère l'île comme l'une de ses provinces. Toutefois Taïwan bénéficie du soutien inconditionnel des États-Unis. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a récemment réaffirmé la position de la Chine sur Taïwan, déclarant que son pays ne ferait "aucune concession" sur la question de l'île.