L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a profité d’un article d’opinion qu’elle a publiée dans le New York Times en début de semaine pour mettre en garde contre un « effondrement financier mondial ». L’ex-première dame américaine a notamment attiré l’attention sur les résultats désastreux qui pourraient résulter du défaut de paiement des États-Unis sur leurs obligations de dette. Il n’a pas manqué d’en faire de même sur le dollar qui risque de perdre son statut de monnaie de réserve mondiale.

« Le débat sur le plafond de la dette ne consiste pas à autoriser de nouvelles dépenses. Il s'agit du Congrès qui paie les dettes qu'il a déjà contractées. Refuser de payer reviendrait à renoncer à votre hypothèque, sauf avec des conséquences mondiales », a formellement déclaré la femme politique américaine. Elle a notamment insisté sur le rôle que jouent les États-Unis et le dollar dans l'économie internationale. Un défaut de remboursement des dettes américaines pourrait ainsi avoir un impact non négligeable sur l’économie mondiale.

« En sapant la crédibilité de l'Amérique et la prééminence du dollar, la lutte pour le plafond de la dette fait le jeu de Xi Jinping de la Chine et Vladimir Poutine de Russie », a par la suite mis en garde la candidate malheureuse à la présidentielle face à Donald Trump. Elle n’a pas manqué de mettre un réel accent particulier sur le rôle que joue le Congrès dans cette situation. Elle a également fait savoir que certains pays pourraient profiter de la situation pour réduire leur dépendance au dollar. Elle a évoqué l’exemple des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).