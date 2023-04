Le président ougandais Yoweri Museveni a récemment exhorté l'Afrique à "sauver le monde de l'homosexualité" après l'adoption d'une loi controversée par le parlement ougandais. Cette législation impose la peine de mort pour "l'homosexualité aggravée" et interdit la promotion et l'encouragement de l'homosexualité ainsi que la conspiration pour s'engager dans des relations homosexuelles. Des groupes de défense des droits de l'homme ont condamné cette loi comme étant "épouvantable". «L'Afrique devrait montrer la voie pour sauver le monde de cette dégénérescence et de cette décadence, qui sont vraiment très dangereuses pour l'humanité» a déclaré le président ougandais.

La loi a été adoptée lors d'une conférence interparlementaire de deux jours à laquelle ont participé des députés et des délégués de 22 pays africains. Le président Museveni a félicité les législateurs ougandais pour l'adoption de cette loi, affirmant que la promotion de l'homosexualité "ne sera jamais tolérée". Selon un militant ougandais des droits des homosexuels présent à la conférence, l'Ouganda aurait "élaboré une stratégie africaine pour lutter contre l'homosexualité".

Le parlement ougandais a récemment voté en faveur de cette loi, qui prévoit la peine de mort pour certaines infractions liées à l'homosexualité, comme le rapporte le média National News. Les personnes accusées d'"homosexualité aggravée", impliquant des actes homosexuels forcés avec des enfants, des personnes vulnérables ou causant une infection au VIH, pourraient désormais être condamnées à la peine capitale.

En outre, la loi prévoit des peines de prison pour les parents, les tuteurs et les responsables publics qui ne parviennent pas à empêcher ces violences. Elle instaure également des peines d'emprisonnement pour l'implication de mineurs dans des relations homosexuelles, la participation à des liaisons homosexuelles, l'octroi de locaux pour des services homosexuels et les parents permettant l'implication de leurs enfants dans des relations homosexuelles.