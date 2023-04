Le richissime homme d’affaire américain Elon Musk aurait investi dans l’Intelligence Artificielle dans un contexte où il avait récemment appelé à une pause dans les recherches. L’information a en effet été rapportée ce mardi Insider. Le patron de Tesla et SpaceX aurait acheté plusieurs milliers de processeurs graphiques. Ceci serait dans le cadre d’un projet d’Intelligence Artificielle du réseau social de l’oiseau bleu qui comporterait un modèle de langage. Il s’agirait d’un mécanisme qui est à même de produire toute sorte de textes.

Cette technologie pourrait également répondre à différentes interrogations des utilisateurs via des interfaces comme ChatGPT (OpenAI) ou Bard (Google). La publication de Insider a notamment précisé le recrutement de certains experts en Intelligence Artificielle. Il s’agit par exemple d’Igor Babuschkin et Manuel Kroiss. D’autres médias avaient également attiré l’attention quelques semaines plus tôt sur la constitution par Elon Musk d’une équipe dont le but serait de concurrencer OpenAI.

La startup fait parler d’elle depuis l’année dernière avec le succès de ChatGPT. Tout ceci intervient alors qu’il avait pourtant récemment lancé un appel. Cette demande a été formulée par le canal d’une pétition. Ils justifient cet acte par « des risques majeurs pour l'humanité » que représentent ces recherches. De façon plus précise, ils réclament un moratoire de six mois.

Cette période permettra de mettre en place des systèmes de sécurité dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées, la surveillance des systèmes d'IA ainsi que des techniques pour aider à distinguer le réel de l’artificiel. Bill Gates ne partageait tout de même pas cet avis. Gates soutient qu'il est crucial d'identifier les domaines sensibles liés à l'IA et de se réajuster en conséquence, plutôt que de mettre complètement un frein à la recherche et au développement.