Le gouvernement argentin a décidé d’opter pour le yuan plutôt que le dollar, afin de payer ses importations chinoises. L’information a été révélée hier mercredi 26 avril 2023 par les autorités, qui, dans un communiqué, ont souligné que la nouvelle mesure a pour objectif de payer près d’un milliard de dollars d’importations chinoises avec le Yuan. Ensuite, près de 790 millions de dollars d’importations mensuelles seront payés par Buenos Aires, en yuans. En marge d’un évènement, après une rencontre avec l’ambassadeur de Chine, le ministre argentin de l’Économie, Sergio Massa, a déclaré que la mesure vise à réduire les sorties en dollars.

La mesure avait été prise par la Russie

Il faut dire que l’Argentine fait face à des niveaux très bas de ses réserves de dollars. Notons que l’Argentine n’est pas le seul pays à prendre de telles mesures vis-à-vis du dollar américain. Au cours du mois de mars dernier, la Russie avait fait part de son intention d’élargir l’utilisation de la monnaie chinoise, dans ses échanges commerciaux avec les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Cela, au détriment du dollar. « Nous plaidons pour l'utilisation du yuan dans les paiements entre la Russie et d’autres pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine » avait déclaré le président russe Vladimir Poutine.

Le gouvernement russe avait pris ces mesures dans le but de limiter sa dépendance au dollar américain et se protéger contre les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne, dans un contexte de guerre en Ukraine. La Russie s'est donc tournée vers la Chine, désormais son principal partenaire commercial, afin de renforcer ses échanges commerciaux en yuan. La décision de la Russie d'utiliser le yuan dans ses échanges commerciaux avec d'autres pays pourrait également profiter à la Chine, qui veut voir sa monnaie devenir une alternative au dollar américain dans les échanges commerciaux internationaux.