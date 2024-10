USA: nouvelle mesure pour freiner la Chine 

Xi Jinping et Joe Biden (CNN)

Entre les États-Unis et la Chine, les tensions ne sont pas que politiques, elles sont également économiques et technologiques. Récemment, l’exécutif américain a d’ailleurs annoncé qu’il allait prendre une série de nouvelles mesures visant à empêcher Pékin de prendre un certain ascendant, notamment dans les technologies de pointe.

L’objectif ? Surveiller et bloquer la Chine en ce qui concerne ses capacités en matière d’informatique, d’informatique quantique et d’intelligence artificielle. En outre, Washington souhaite s’assurer que ses entreprises n’investissent pas en Chine et n’outrepassent pas les sanctions imposées. Une mesure votée à l’unanimité par le département du Trésor américain, et qui entrera en vigueur à partir du 2 janvier prochain.

Publicité

La Chine, bloquée par Washington ?

La Chine n’est pas le seul territoire concerné par cette mesure. Des pays dits “préoccupants” ont également été ciblés, comme Hong Kong ou encore Macao. Une annonce qui n’a pas du tout plu à Pékin qui, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a fait part de toute son insatisfaction, assurant être fermement opposée à ces mesures.

L’idée, à travers cette décision américaine, est d’empêcher les capitaux américains d’être redirigés en Chine pour financer des technologies pouvant causer du tort, comme le décryptage de codes ou encore le développement de drones et autres avions de combat. La Chine a d’ailleurs affirmé qu’elle allait officiellement protester auprès de Washington, ajoutant que des mesures de réciprocités pourraient être annoncées.

Des blocages qui pourraient être dommageables

À terme, ces tensions et interdictions pourraient toutefois avoir un impact négatif sur plusieurs enjeux internationaux essentiels, comme la cybersécurité ou encore le développement d’un cadre propice aux nouvelles technologies. La lutte contre le changement climatique pourrait également être concernée. Des domaines ou il est impératif que la communauté internationale travaille ensemble.