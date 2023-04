« Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix, enjeux de développement ». Tel est le thème développé le jeudi 20 avril 2023 au Chant d’Oiseau de Cotonou par Jean-Marie Ehouzou, diplomate et homme politique et ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération lors de la conférence sociale mensuelle organisée par l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP). Pour l’ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, la démocratie a deux visages : « la démocratie délibérative et la démocratie participative ».

