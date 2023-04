Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fait de nouveau parler de lui avec le lancement d’un missile. Selon le Mirror, il s’agit du plus « puissant missile » lancé à ce jour depuis son terrain de golf privé. Cette fusée dénommée Hwasong-18 a décollé la semaine dernière depuis un site de lancement privé à l'est de Pyongyang, dans le manoir privé de Kim Jong-un. Cette nouvelle démonstration qui a été faite par l’homme fort de Pyongyang n’a manqué de susciter au sein de certains experts des inquiétudes.

Ce qui interpelle en effet est le lieu qui a été choisi pour effectuer le tir des missiles. Il ne s’agit pas d’un site habituel pour faire ses lancements. Il a été effectué depuis l'un des manoirs privés de Kim, doté de son propre parcours de golf, et le fairway lui-même a peut-être été la rampe de lancement. À en croire les confidences d’un expert nord coréen, « il n'y a pas beaucoup d'informations publiques sur ce complexe ».

« Ils ont été lancés à partir d'un large éventail d'endroits comme des pistes, des routes et des plages, et je suppose que c'est pour démontrer leur capacité à se lancer à partir d'endroits insoupçonnés et de différents terrains », a noté Jacob Bogle qui précise qu’il s’agit en réalité d’une menace et d’un message à l’endroit des détracteurs du dirigeant nord-coréen. Le message pourrait se traduire comme : « nous pouvons le faire de n'importe où et si vous attaquez nos bases de missiles balistiques dédiées, nous pouvons toujours nous rendre sur un terrain de golf au hasard ou n'importe où et lancer une bombe nucléaire ».