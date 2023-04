La Chine aurait apporté un soutien secret à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. C’est du moins ce que révèle le Washington Post qui se base sur des documents du renseignement américain qui ont récemment fuité. La Chine aurait ainsi donné son accord pour l’envoi à Moscou d’armes cachées sous forme d’articles civiles. Les données ont été recueillies par des agents américains qui ont réussi à surveiller les réunions entre certains des meilleurs agents des services secrets russes, selon les précisions apportées par le média américain sur le sujet.

Les documents exploités par le Washington Post proviennent du lot de documents ayant fuité récemment. Les autorités américaines avaient mis aux arrêts un garde national de l'air du Massachusetts, Jack Teixeira, âgé de 21 ans, soupçonné d'avoir divulgué ces documents sur un forum de jeux en ligne, Thug Shaker Central, sur Discord. Ces accusations interviennent dans un contexte où la Chine a opté pour une position neutre dans le conflit ukrainien.

Elle a fait l’option de n’apporter aucun soutien militaire à l’une des parties de ce conflit. Elle a toujours nié toutes les accusations allant dans le sens. Il n'y a aucune preuve que des armes aient été envoyées à la Russie. Notons tout de même que la Chine et la Russie se sont davantage rapprochées au cours de ces derniers mois. Il y a quelques semaines, le président chinois s’était rendu à Moscou où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une nette augmentation depuis le début la situation en Ukraine. La Chine n’a pas condamné non plus l'agression russe. Elle a également adopté un discours assez offensif à l’endroit des États-Unis au cours de ces derniers mois. Plusieurs sujets opposent en effet la Chine aux autorités américaines. Il y a par exemple le dossier de Taïwan, celui des Ouïghours et bien d’autres.