La Chine a répondu mardi aux mises en garde des membres du G7 contre toute tentative de modifier l'ordre international par la force. Les diplomates du G7, réunis au Japon, ont publié un communiqué très critique sur un certain nombre de politiques chinoises, ce qui a provoqué la réaction de Pékin. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a accusé les pays du G7 de "calomnier" et de "salir" la Chine.

Il a également déclaré que la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 avait ignoré la "position solennelle" de la Chine et les "faits objectifs". Wang Wenbin a reproché aux membres du G7 de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, avait déclaré la veille que le G7 "rejetterait fermement toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force" et qu'ils "démontreraient au monde la forte détermination du G7 à faire respecter l'ordre international fondé sur l'État de droit".

Cette réponse de la Chine au G7 n'est pas surprenante, étant donné que les relations entre la Chine et les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, se sont détériorées ces dernières années en raison de différents litiges tels que le commerce et les droits de l'homme. La Chine a également été critiquée pour son traitement des minorités musulmanes dans la région du Xinjiang, ainsi que pour ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale.

Il est important de noter que la Chine est un acteur important sur la scène internationale et qu'elle est souvent en désaccord avec les pays occidentaux sur les questions liées à la sécurité régionale, aux droits de l'homme et à l'économie. La réponse de la Chine au G7 montre que les tensions entre la Chine et les pays occidentaux sont toujours présentes et que les différends entre les deux parties sont difficiles à résoudre.