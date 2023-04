La fortune de Mark Zuckerberg est désormais évaluée à 87 milliards de dollars et il est la 12ᵉ personne plus riche au monde. Ce progrès du patron du réseau social Facebook et de l’entreprise Meta est enregistré après la salve de licenciements au cours de ces derniers mois. Successivement, les responsables de Meta ont supprimé plusieurs milliers de postes et ont fait disparaître de leur organigramme 5.000 postes actuellement non occupés et pour lequel il n'y aura pas de recrutement, selon un communiqué publié le 14 mars dernier par Mark Zuckerberg.

Selon ce même document, 10.000 postes supplémentaires seront supprimés en plus des premières vagues de 11.000 licenciements enregistré début novembre. Mais tout ceci aurait visiblement profité à la société qui a annoncé ce jeudi avoir fait un revenu de 28,6 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Les actions de Meta ont bondi à hauteur 14% après l’annonce. La fortune de Mark Zuckerberg est passée de 10 milliards de dollars pour atteindre 87 milliards de dollars, le plus haut depuis plus d'un an.

À en croire le classement de Bloomberg, il a gagné une place sur l'indice et est maintenant devant l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, qui, selon Bloomberg, vaut environ 82,5 milliards de dollars. En 2022, sa fortune avait connu une chute non négligeable d'environ 70 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année. En septembre de cette même année, il est ainsi descendu à la 20e place de l'indice des milliardaires de Bloomberg.