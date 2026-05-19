Mourinho au Real Madrid : Mbappé reçoit un avertissement de l'entourage du Portugais

Avant même son officialisation sur le banc du Real Madrid, José Mourinho envoie déjà un signal à Kylian Mbappé. Nuno Luz, journaliste portugais présenté comme un proche du technicien, a déclaré lundi sur l’antenne d’El Larguero que le comportement récent de l’attaquant français serait incompatible avec les exigences du futur entraîneur merengue.

« Mourinho est quelqu’un qui exige du travail et ce genre d’attitude de la part de Mbappé est inacceptable pour lui », a affirmé Nuno Luz, précisant que le Portugais conditionnerait son arrivée à un pouvoir de décision réel sur la composition de son effectif.

Un vestiaire fracturé en héritage

La déclaration intervient alors que le club madrilène traverse une crise ouverte. Selon Diario AS, Mourinho suivrait depuis plusieurs semaines la situation interne du Real Madrid avec attention. Il aurait été surpris par deux incidents récents impliquant Mbappé : une critique publique adressée à l’entraîneur sortant Álvaro Arbeloa après une mise sur le banc face au Real Oviedo, et un accrochage verbal avec un membre du staff technique.

La Cadena SER rapporte que le vestiaire madrilène aurait progressivement perdu confiance en Mbappé, estimant que l’attaquant ne s’est pas intégré à l’effectif depuis son arrivée à l’été 2024, creusant un fossé que la direction du club espère voir combler par un entraîneur à forte autorité.

Romano confirme, la signature attendue après Bilbao

Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a officialisé le retour du Portugais lundi matin avec son habituel « here we go ». Selon lui, les termes d’un contrat de deux ans seraient établis et Mourinho se rendrait à Madrid à l’issue du dernier match de la saison face à l’Athletic Bilbao, prévu le 25 mai. Il s’agirait de son deuxième passage à la tête du club, quatorze ans après celui de 2010-2013.

Florentino Pérez aurait par ailleurs convoqué Mbappé en amont pour clarifier sa position au sein du projet. L’annonce officielle de la nomination de Mourinho est attendue dans les jours suivant la fin de saison.