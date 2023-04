Le média britannique The Guardian a récemment publié des informations sur la fortune personnelle du roi d'Angleterre Charles III se basant sur une enquête approfondie de la fortune personnelle du monarque investi après le décès de la Reine Elisabeth II. Selon leurs recherches et analyses, le roi aurait hérité d'actifs qui ont propulsé sa fortune à près de 2 milliards de livres sterling.

Les actifs de la fortune du roi comprennent une large gamme de biens tels que des voitures, des bijoux, des biens immobiliers, des investissements, des chevaux, des timbres rares, de l'art et un domaine héréditaire selon la publication du média britannique il y a quelques heures. Cependant, la valeur exacte de sa succession reste inconnue car la fortune personnelle du monarque est en grande partie dissimulée à l'examen public. Le Guardian informe qu'il a mené le premier audit complet des actifs du roi, allant des piles de pays et des bijoux incrustés de diamants, aux peintures de Monet et Dalí, Rolls-Royces, chevaux de course et timbres rares.

La recherche met également en évidence l'actif financier le plus précieux de la famille Windsor : l'immunité totale de l'impôt sur les successions. Cette immunité fiscale a probablement permis à Charles III de recevoir la fortune de sa mère sans aucune contribution aux deniers publics. Le porte-parole du roi a publié un communiqué affirmant que les chiffres rapportés par The Guardian étaient "un mélange très créatif de spéculations, d'hypothèses et d'inexactitudes". Buckingham Palace a également refusé de commenter les finances personnelles des membres de la famille royale, insistant sur le fait qu'elles doivent "rester privées, comme elles le font pour tout autre individu". "Bien que nous ne commentions pas les finances privées, vos chiffres sont un mélange très créatif de spéculations, d'hypothèses et d'inexactitudes.", a affirmé le porte-parole du roi dans un communiqué cité par le média britannique.