Dans un contexte de tensions accrues à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a annoncé aujourd'hui que les forces armées russes et les gardes-frontières ont mis en échec une tentative d'infiltration d'un groupe de reconnaissance et de sabotage ukrainien sur le sol russe. Selon le porte-parole, les forces russes ont neutralisé le groupe de plus de quinze membres des forces armées ukrainiennes sans subir de pertes.

Dans le même temps, Igor Konachenkov a accusé le gouvernement ukrainien de cibler délibérément ses propres forces armées avec des frappes d'artillerie pour éviter la désertion. Il a évoqué un incident récent dans lequel les forces ukrainiennes auraient tué quatorze de leurs propres soldats qui tentaient de se rendre à l'armée russe près d'Avdeïevka. Pour rappel, le groupe Wagner avait dans le passé exécuté des déserteurs provoquant l'indignation en occident. Si les accusations russes sont avérées, cela signifierait que l'Ukraine fait recours à la même tactique contre ses propres forces.

Pour l'heure pas de réaction officielle de la part des ukrainiens. Les forces russes ont également mené des opérations militaires dans les régions de Donetsk et Lougansk et affirme avoir neutralisé ses ennemis et divers équipements militaires, dont des véhicules blindés de combat, des voitures et des drones. Alors que les tensions continuent de monter à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ces événements soulignent l'importance d'une résolution diplomatique pour éviter une escalade potentielle du conflit.