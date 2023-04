Le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes depuis plusieurs années. Les forces de sécurité burkinabè sont engagées dans une lutte acharnée pour protéger la population et reconquérir les territoires sous contrôle des groupes armés. Les opérations se poursuivent, comme l'illustrent les dernières informations diffusées par la télévision nationale. Entre le 15 et le 16 avril 2023, les forces de sécurité burkinabè ont neutralisé plus d'une centaine de terroristes dans quatre régions du pays.

Ces opérations ont été menées avec succès grâce à des moyens aériens selon l'état major. Les autorités ont également signalé que des ravitaillements ont été effectués dans certaines localités, permettant ainsi de soutenir les populations victimes des attaques terroristes.

Ces opérations sont menées alors que les terroristes cherchent à se réorganiser après la mort présumée de leur leader Djaffar Dicko, lors des frappes de l'armée burkinabè en avril 2023 à Nassoumbou. Les attaques terroristes sont devenues une menace permanente pour les populations civiles au Burkina Faso et les autorités du pays ont renforcé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Les récentes opérations de reconquête du territoire national montrent que la situation demeure préoccupante, mais que les forces de sécurité burkinabè restent déterminées à poursuivre leur combat.

Pour rappel, il ya quelques jours, le président Traoré a annoncé une mobilisation générale pour lutter contre les groupes terroristes qui sévissent sur son territoire depuis 2015. Cette décision vise à établir un cadre juridique et légal pour faciliter la coordination des actions menées contre ces groupes et rétablir la paix dans le pays. Les autorités burkinabè ont instauré l'état d'urgence dans les zones touchées par le terrorisme et ont mis en place des mesures de défense applicables sur l'ensemble du territoire. Cette mobilisation générale espère mobiliser massivement les ressources et les compétences pour combattre efficacement le terrorisme et protéger les populations.