Niger – Bénin: des opérateurs économiques lancent une pétition pour le retour à la paix

Photo DR

La crise entre le Bénin et le Niger n’a pas fini d’égrener son chapelet. Depuis le coup d’état du 26 juillet 2023, un nouvel épisode de ce film est révélé chaque jour au public des opérateurs économiques qui subissent les affres de cette situation dans laquelle ils n’ont pourtant aucune responsabilité. N’en pouvant plus, ils ont décidé de lancer une pétition pour ramener la paix entre les deux pays.

La pétition des opérateurs économiques

Nous, citoyens du monde, sommes profondément préoccupés par la situation actuelle de tension entre la République du Bénin et la République du Niger où l’atmosphère devient conflictuelle du fait des raisons de défense de souveraineté. Les récentes escalades de tension dues au refus des autorités béninoises de laisser mouiller dans les eaux territoriales du Bénin pour l’embarquement du pétrole brut nigérien par une des plus grandes sociétés chinoises pétrolière au terminal de Sèmè et les provocations mutuelles ont créé un climat de peur, d’incertitude et de division entre nos deux nations.

Publicité

Il est impératif que nous mettions fin à cette spirale d’escalade verbale tendancieuse teintée de méfiance qui ne peut conduire qu’à davantage de souffrances et de pertes aux deux peuples qui subissent les affres de ses dégradations diplomatiques.

Nous croyons fermement en la possibilité d’un avenir de paix, de coopération bilatérale et de respect mutuel entre nos deux pays.

C’est pourquoi nous appelons instamment ses Excellences Président Patrice TALON, président de la République du Bénin et président Abdourahamabe TIANI de la République du Niger à revenir à la table des négociations pour engager un dialogue constructif afin d’œuvrer de manière proactive à résoudre les éventuels différends qui semblent opposé les deux Etats, dans le but de fumer le calumet de la paix.

Nous exhortons les deux parties à faire preuve de tolérance, de compréhension et de bonne volonté afin de parvenir à un règlement pacifique durable de cette crise qui déstabilise remarquablement les deux Etats. En signant cette pétition, nous exprimons notre soutien à un retour à l’apaisement et à la recherche de solutions diplomatiques pour recherche de solutions diplomatiques pour désamorcer les tensions entre nos deux pays. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, basé sur le respect mutuel, la coopération bilatérale et la paix.

Signez cette pétition pour un avenir de paix et de réconciliation entre la République du Bénin et la République du Niger.

Ont initié et signé :

Taïrou AHOUDOU, Opérateur Économique/Bj.

Josephat-Serge MENSAH, Juriste d’affaires, Expert en Évaluation des Politiques Publiques/Bj.

Ali IRO, Opérateur Économique/Ne.