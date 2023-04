Au Nigeria, le commandement de la police de l'État de Katsina a récemment démenti les rumeurs d'une prétendue invasion extraterrestre dans l'État. Une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux montrant des extraterrestres envahissant la région a été qualifiée de fausse et malicieuse par le porte-parole du commandement, SP Gambo Isah. Dans un communiqué officiel publié le lundi 3 avril 2023, SP Gambo Isah a déclaré : "L'attention du commandement de la police de l'État de Katsina a été attirée sur une vidéo virale faisant le tour des médias sociaux décrivant l'invasion de Katsina par des créatures inconnues (extraterrestres)".

Le porte-parole a ajouté que les autorités considèrent cette vidéo comme une tentative délibérée de perturber la paix relative dont jouissent les habitants de l'État. Le commandement de la police a tenu à rassurer la population en affirmant catégoriquement que le contenu de la vidéo virale est entièrement faux. Selon le communiqué, la diffusion de cette vidéo serait l'œuvre d'individus malveillants cherchant à semer la panique et à perturber la tranquillité des citoyens.

En conséquence, les autorités appellent le grand public à ne pas céder à la panique et à ignorer la fausse vidéo et son contenu malveillant. Les forces de l'ordre de l'État de Katsina continueront à veiller à la sécurité et à la paix de la population et à enquêter sur l'origine de cette vidéo afin de traduire les responsables en justice.