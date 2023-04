L'alliance entre Samsung et Microsoft ne date pas d'hier. Les deux géants de la technologie ont déjà établi un partenariat solide au fil des années. Les smartphones Samsung intègrent des services Microsoft tels que OneDrive et Xbox Cloud Gaming, et les téléviseurs Samsung ont été parmi les premiers à proposer le service de jeu en nuage. Cette relation de longue date entre les deux entreprises pourrait être un atout dans les négociations pour remplacer Google par Bing sur les futurs smartphones Samsung.

Les défis pour Samsung lors de la transition vers Bing

Toutefois, la transition vers Bing en tant que moteur de recherche par défaut sur les smartphones Samsung pourrait soulever des questions juridiques et contractuelles. Google impose des conditions strictes aux fabricants de smartphones sous Android pour avoir accès à ses applications, dont le Google Play Store, et insiste pour être le moteur de recherche par défaut. Samsung devra trouver un moyen de naviguer dans ces contraintes contractuelles tout en maintenant sa licence Android complète pour ses appareils.

L’essor de l’IA menace le leadership de Google dans la recherche en ligne

Les précédents dans l'industrie des smartphones

Ce ne serait pas la première fois qu'un changement de moteur de recherche par défaut fait les gros titres. En 2017, Google avait convaincu Apple d'abandonner Bing au profit de son propre moteur de recherche sur les iPhones. Cette situation démontre que les accords entre les fabricants de smartphones et les moteurs de recherche peuvent être renégociés, même si cela implique des partenaires de longue date.

L'importance de la diversification pour les fabricants de smartphones

L'éventuel remplacement de Google par Bing sur les smartphones Samsung souligne l'importance pour les fabricants de diversifier leurs partenariats et de ne pas dépendre d'un seul fournisseur de services. Les alliances stratégiques permettent aux entreprises de tirer parti des innovations de leurs partenaires, d'améliorer la qualité et la variété des services offerts et de créer une expérience utilisateur plus riche. La compétition entre les acteurs majeurs du secteur incite également à l'innovation et au développement de nouvelles technologies, bénéficiant à la fois aux consommateurs et à l'écosystème technologique global.