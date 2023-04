L'émission phare de Jada Pinkett Smith, "Red Table Talk", vient de connaître une fin abrupte. Cette émission, qui a débuté en mai 2018, rassemblait Jada, sa fille Willow et sa mère Adrienne Banfield-Norris en tant qu'animatrices. D'après Deadline, c'est Meta, la maison-mère de Facebook, qui aurait décidé de mettre un terme à cette aventure télévisuelle. La fin de "Red Table Talk" marque également celle de la dernière émission originale de Facebook Watch.

Aucune des autres productions originales ne reviendra pour de nouvelles saisons suite aux restrictions budgétaires et à un recentrage stratégique de Facebook. L'émission, qui abordait divers sujets d'actualité, dont la gifle controversée de Will Smith aux Oscars, doit désormais trouver un nouveau diffuseur. Cette annonce intervient alors que Mina Lefevre, responsable du développement et de la programmation chez Meta, quitte l'entreprise mère de Facebook à la suite des derniers licenciements.

Lefevre a également participé au lancement d'autres émissions de Facebook, notamment "Steve on Watch with Steve Harvey", "Piece of Mind with Taraji with Taraji P. Henson", "9 Months with Courteney Cox", "Unfiltered: Paris Jackson", "The Biebers on Watch" et "Tom vs. Time with Tom Brady".

"Red Table Talk" aura duré cinq saisons et comptabilisé 129 épisodes. Les fans de l'émission attendent avec impatience de connaître la suite des aventures de Jada Pinkett Smith et de sa famille, espérant qu'une nouvelle chaîne ou plateforme de diffusion reprenne le flambeau.