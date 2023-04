Le rôle dominant du dollar américain en tant que monnaie de réserve internationale est aujourd'hui menacé par des facteurs tels que les sanctions économiques contre des pays comme la Russie et la montée en puissance du yuan chinois. Les déclarations récentes de personnalités politiques et économiques soulignent les inquiétudes croissantes concernant la perte potentielle de l'hégémonie du dollar. La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a abordé ce sujet lors d'une interview avec Fareed Zakaria de CNN : "Lorsque nous utilisons des sanctions financières liées au rôle du dollar, il y a un risque qu'avec le temps, cela puisse saper l'hégémonie du dollar". Yellen a également souligné que cette situation "crée un désir de la part de la Chine, de la Russie, de l'Iran de trouver une alternative".

Ces craintes sont renforcées par des appels à l'utilisation de devises alternatives dans les échanges internationaux. Par exemple, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a récemment dénoncé la domination du billet vert et a exhorté les pays émergents à proposer une monnaie alternative pour le commerce. Le yuan chinois apparaît comme le principal challenger du dollar. Selon les données du système de paiement mondial SWIFT, le yuan représentait 4,6 % du financement du commerce mondial en février 2023, contre 1,8 % en février 2022.

La situation géopolitique actuelle, notamment les sanctions occidentales contre la Russie à la suite de la guerre en Ukraine, a également poussé les entreprises russes à se tourner vers des devises alternatives. Le yuan a dépassé le dollar en tant que devise la plus échangée en Russie pour la première fois en février 2023. Le président russe Vladimir Poutine a même déclaré en mars dernier que la Russie était prête à adopter le yuan pour les règlements du commerce extérieur.

Malgré ces défis, Janet Yellen reste confiante quant à la capacité du dollar à maintenir sa position dominante : "Nous avons des marchés de capitaux et un état de droit très profonds qui sont au cœur d'une monnaie qui va être utilisée à l'échelle mondiale pour les transactions, et nous n'avons vu aucun autre pays qui possède ces infrastructures institutionnelles qui permettraient à sa monnaie de servir un monde comme ça". Néanmoins, les développements récents mettent en évidence la nécessité pour les États-Unis de surveiller attentivement l'évolution du paysage financier mondial et de protéger le statut du dollar face à la montée en puissance des devises alternatives.