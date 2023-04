L'Iran a récemment élargi sa liste de sanctions pour y inclure un certain nombre de personnes et d'entités de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Les sanctions ont été imposées en raison du soutien présumé au terrorisme, de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran, de la diffusion de fausses informations sur l'Iran et de la participation au durcissement du régime de sanctions contre le peuple iranien. Ces sanctions témoignent d'une escalade des tensions entre l'Iran et l'Occident.

Téhéran a imposé des sanctions à 11 personnes et une entité de l'UE, ainsi qu'à 6 personnes et 3 entités du Royaume-Uni. Les sanctions consistent à bloquer les comptes bancaires et les avoirs des personnes soumises à des restrictions, et à interdire l'entrée dans le pays à celles qui figurent sur la liste noire. Cet élargissement de la liste de sanctions intervient alors que les négociations sur le programme nucléaire iranien sont en cours à Vienne, et risque d'aggraver davantage les tensions entre l'Iran et l'Occident.

Depuis 2018, les États-Unis ont réimposé des sanctions économiques à l'encontre de l'Iran après s'être retirés de l'accord nucléaire de 2015. L'Iran a réagi en augmentant son enrichissement d'uranium au-delà des limites fixées par l'accord et en suspendant certaines inspections par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les sanctions imposées par l'Iran risquent de compliquer les négociations en cours sur le programme nucléaire iranien, qui sont considérées comme cruciales pour la stabilité de la région.