Les députés du parti Les Démocrates ont annoncé, le 24 mars 2023, lors d'une conférence de presse à Cotonou, une proposition de loi d'amnistie pour abandonner les poursuites judiciaires contre les personnalités politiques en prison ou en exil depuis 2017. Cela a suscité des réactions diverses, dont celle de Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national du parti Force Cauris pour un Bénin Émergeant (FCBE) et chef de l'opposition.

Le 3 avril 2023, sur BIP radio, Paul Hounkpè a exprimé son désaccord avec la manière dont les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo gèrent le dossier de la libération de Réckya Madougou, Frédéric Joël Aïvo et autres, ainsi que le retour des exilés politiques. Il a affirmé être engagé pour la libération de ces personnalités et a lancé une démarche auprès des institutions de la République pour impliquer tout le monde.

Selon Hounkpè, la proposition de loi d'amnistie des Démocrates est une tromperie. Il a invité les anciens présidents à comprendre leur rôle et à éviter de durcir involontairement ou intentionnellement la position du Président Patrice Talon et des gouvernants. « Ils vont durcir sans le vouloir peut-être ou bien ils le font exprès, le cœur du Président Patrice ou Talon ou des gouvernants ».

Hounkpè estime que ces anciens présidents auraient dû soutenir l'idée de Patrice Talon d'établir un cadre de concertation entre eux pour discuter de divers sujets, sans passer par les réseaux sociaux. Il pense qu'exiger d'abord la libération des personnalités avant de discuter avec le président n'est pas une approche efficace. Il a conclu en disant qu'il ne faut pas imposer les choses aux gens ou les forcer.