L'Ukraine a récemment commandé 100 véhicules blindés multirôle Rosomak en Pologne, financés à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis. Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a annoncé la nouvelle ce samedi 01er Avril 2023 depuis le site de production des véhicules à Siemianowice Slaskie, dans le sud de la Pologne. Le Rosomak est un blindé multirôle à huit roues motrices, fabriqué sous licence du Patria AMV finlandais.

Il est utilisé pour le transport de troupes, la reconnaissance, la lutte contre les engins explosifs improvisés, la guerre électronique, la défense aérienne et la lutte contre les chars. La commande de l'Ukraine vise à renforcer les capacités de défense du pays alors que l'offensive lancée par la Russie en Février de l'année dernière se poursuit plus d'un an après. La commande sera financée avec des fonds européens octroyés à la Pologne et avec des fonds américains obtenus par l'Ukraine, informe le chef du gouvernement polonais. Aucune précision sur le montant du contrat n'a été donnée.

Ces dernières semaines, alors que les assauts russes se multiplient dans plusieurs régions ukrainiennes, les pays occidentaux ont promis du matériel militaire à Kiev pour permettre au pays de Volodymyr Zelensky de résister face aux attaques de l'armée de Poutine. Cette semaine, les USA ont accusé la Russie d’acheter des armes en Corée du Nord. Selon Washington, Moscou veut se ravitailler en armes ailleurs vu que le pays ne peut plus s'en procurer auprès des pays occidentaux à cause des lourdes sanctions qui lui ont été imposées depuis le début de la guerre en Ukraine.