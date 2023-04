Le président français Emmanuel Macron est revenu sur la question des relations entre la France, les États-Unis et la Chine, après la grosse polémique sur la situation à Taïwan. Le chef de l'État français a rappelé que, bien que son pays soit un allié des États-Unis, il n'en demeure pas moins un partenaire autonome capable de penser par lui-même. Cette déclaration fait suite à des propos tenus lors d'une conférence de presse à Amsterdam, où Macron a soutenu l'idée d'une politique unique envers la Chine et a plaidé pour une résolution pacifique du différend taïwanais. « Être allié ne signifie pas être vassal [...] et ne signifie pas qu'on n'a plus le droit de penser tout seul »

Le président français a également exprimé son désir de voir l'Europe adopter une position autonome par rapport aux États-Unis et à la Chine sur la question de Taïwan. Il a souligné l'importance de l'indépendance stratégique européenne et a préconisé une approche équilibrée et pragmatique de l'Union européenne face aux défis internationaux et aux crises mondiales. Cette position met en évidence les divergences d'opinions au sein de l'Occident sur la manière de gérer les relations avec la Chine.

Dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, notamment en ce qui concerne Taïwan, Macron a insisté sur le fait que l'Europe ne devrait pas être entraînée dans une opposition systématique entre les deux puissances. Le président français a appelé à la coopération et à la recherche de compromis pour éviter de s'impliquer dans des conflits qui ne concernent pas directement l'Europe.

Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays occidentaux pour naviguer entre les intérêts des États-Unis et de la Chine dans un monde de plus en plus polarisé.