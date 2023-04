Le gouvernement malien a annoncé samedi dernier que dix civils et trois soldats avaient été tués et 88 djihadistes « neutralisés » lors de multiples incidents au Mali, qualifiant cette vague de violence de « regain d’incidents terroristes perfides ». Tôt le matin, des djihadistes présumés ont attaqué la zone de l'aéroport de Sévaré, dans la région de Mopti, en faisant exploser des voitures piégées, causant la mort de 10 civils et en blessant 61 autres. Deux élus locaux et une source diplomatique ont identifié le lieu de l'attaque comme un camp abritant des troupes russes. Les forces armées maliennes ont réussi à repousser les assaillants, neutralisant 28 terroristes.

Le mardi 18 avril 2023, une délégation de la présidence malienne a été attaquée dans la région de Koulikouro, près de la frontière avec la Mauritanie. Quatre personnes travaillant pour la présidence malienne, dont le chef de cabinet du président de transition Assimi Goïta, ont perdu la vie dans cette attaque. Deux membres de la délégation sont portés disparus et deux autres ont pu s'échapper. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque pour le moment.

Ces attaques récentes témoignent de la situation au Mali qui lutte vaille que vaille pour mettre hors d'état de nuire les terroristes mais aussi à d'autres formes de violence intercommunautaires. Le gouvernement malien continue de s'appuyer sur ses partenaires russes, malgré les critiques des occidentaux qui remettent en question la nature et les intentions de cette collaboration.