Le Mali est en deuil suite à la disparition du Capitaine Bakary Goïta, père du Président de la Transition malienne, Assimi Goïta. Le décès est survenu ce 9 avril 2023 à Kati, laissant derrière lui un pays attristé et une famille endeuillée. Bakary Goïta, figure respectée et militaire de carrière, a servi les Forces armées maliennes pendant de nombreuses années. Le Président Assimi Goïta a exprimé sa tristesse sur son compte Twitter, déclarant : « À Dieu, nous appartenons et c'est à Lui que nous retournons. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Capitaine (Er) Bakary GOITA, notre père, nous a quittés ce matin aux environs de 04h au CHU de Kati. Prions pour le repos de son âme. ».

Cette annonce a suscité de nombreuses réactions de soutien et de condoléances de la part des citoyens et des personnalités publiques.

La perte du Capitaine Bakary Goïta intervient dans un contexte de transition politique complexe au Mali, caractérisé par des défis et des incertitudes. Les pensées et les prières des citoyens accompagnent le Président de la Transition et sa famille en ces moments difficiles.