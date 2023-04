La récente annonce d'une découverte d'une mine d'or à ciel ouvert à Almaghmor, située dans la commune de Ber, à 140 kilomètres au nord-est de Tombouctou et à 56 kilomètres de Ber, a immédiatement suscité l'intérêt des habitants de la région et des zones voisines. La région de Tombouctou, déjà reconnue pour ses richesses minières, est de nouveau au centre des discussions. Malgré la situation sécuritaire difficile que traverse le Mali, en proie au terrorisme, les chercheurs d'or semblent ne pas être préoccupés par ces menaces et se rassemblent pour tenter leur chance dans cette nouvelle mine.

Le Mali est un pays doté d'abondantes ressources minières, et la région de Tombouctou, située au nord du pays, est particulièrement réputée pour ses gisements de minéraux. Cette situation a incité de nombreuses personnes originaires de différents pays voisins à s'installer dans cette partie septentrionale du Mali.

Suite à l'annonce de la découverte de la mine d'or, des foules se sont formées sur le site, chacun cherchant à profiter de cette opportunité pour extraire de l'or présent à quelques mètres sous terre. Mais pour l'heure aucune information sur la quantité réelle disponible sur les lieux. Cette zone n'étant vraisemblablement pas sous le contrôle des autorités maliennes.

Il est étonnant de noter que, malgré les défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté, les chercheurs d'or ne semblent pas être dissuadés par la situation. Leur détermination à profiter de cette découverte souligne l'importance des ressources naturelles pour les populations locales et les perspectives économiques qu'elles offrent. Toutefois, il convient de surveiller attentivement les répercussions potentielles de l'exploitation minière sur l'environnement et les communautés locales, ainsi que les risques liés à la sécurité dans la région.