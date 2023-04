"Manger tard le soir entraîne une prise de poids et des complications pour la santé", c'est ce que l'on nous a toujours dit. Pourtant, une nouvelle étude menée par le professeur d'épidémiologie génétique Tim Spector du King's College de Londres prouve que ce n'est pas toujours le cas. Les résultats préliminaires de l'étude, publiés dans le journal britannique The Daily Mail en avril 2023, ont montré que manger tard le soir n'est pas un problème si l'on prend un petit-déjeuner tardif le lendemain. En effet, la clé est de respecter une fenêtre de jeûne de 14 heures pour bénéficier d'un métabolisme sain.

L'étude a examiné les heures de repas et les fenêtres de temps pendant lesquelles les gens mangent et a montré que certains peuvent manger tard le soir sans risquer des problèmes de poids ou de santé. Les résultats suggèrent que les avantages d'un dîner plus tôt ont été exagérés et que la fenêtre de jeûne est plus importante pour la santé métabolique et la perte de poids.

Cette nouvelle recherche est une preuve supplémentaire que la fenêtre de jeûne est cruciale pour le métabolisme et la santé. En effet, il est important de prendre un petit-déjeuner tardif pour respecter cette fenêtre de jeûne de 14 heures. Cependant, il est important de noter que les résultats complets de l'étude ne seront publiés que plus tard cette année.

En fin de compte, cette étude pourrait changer la façon dont nous pensons à l'heure du dîner et à la santé métabolique. Elle nous invite à ne plus diaboliser le fait de manger tard le soir, mais plutôt à respecter une fenêtre de jeûne de 14 heures pour bénéficier d'un métabolisme sain. Cette nouvelle approche pourrait bien mettre fin aux préjugés et aux idées reçues sur les heures de repas.