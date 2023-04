Où sont donc passés les engins lourds et autres matériels destinés à la réfection et l’entretien des voies des différents quartiers de la ville de Parakou ? Présente sur plusieurs lèvres, la question fait le tour de la ville depuis quelques jours. Relayé par des ondes radiophoniques, le sujet est débattu sur tous les différents lieux de commérage. Certaines veulent en savoir davantage sur la destination définitive de ces engins après leur acquisition et présentation au public à grand battage médiatique le 19 mai 2018. Et d’autres demandent la levée du coin de voile sur les retombées financières générées par les locations desdits équipements.

