Triste nouvelle pour le football espagnol. Le footballeur Paco Naval, qui évolue au sein du club de Chipiona dans la division générale du « Segunda Andaluza Senior », âgé de 24 ans, est mort après avoir été poignardé par un individu. Selon les informations de la presse espagnole, la tragédie a eu lieu le samedi 1er avril 2023, en pleine rue. Selon les informations de la Guardia Civil rapportées par la presse espagnole, un homme de 20 ans a poignardé le joueur au niveau de la poitrine, en utilisant un grand couteau. L’information a été confirmée par le média local La Voz de Cádiz, qui a souligné que l’attaque a eu lieu pendant que Paco Naval parlait avec des amis.

Il a été transporté par Hélicoptère

« Paco était en train de parler avec des amis et a été surpris de recevoir cette attaque brutale et mortelle » a indiqué le journal. L’homme avait été vite emmené à l’hôpital de Sanlúcar de Barrameda. Il a ensuite été transféré à l’hôpital de Jerez de la Frontera avant d’être transporté par hélicoptère à l’hôpital Puerta del Mar de Cadix. Cependant, l’homme n’a pas survécu à ses blessures. Après l’annonce de son décès, de grands clubs espagnols ont adressé leurs condoléances, tout en faisant part de leur tristesse. « Le Real Madrid regrette profondément la mort de Paco Naval et souhaite exprimer ses condoléances et son affection à toute sa famille, son club, ses coéquipiers et ses proches » a écrit le Real Madrid sur Twitter.

« Le FC Séville exprime ses condoléances aux proches et aux amis de Paco Naval Perez, ainsi qu'à toute la famille du club » pouvait-on également lire sur le réseau de l’oiseau bleu. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la mort d’un sportif fait la une de la presse, ces derniers mois. Il y a quelques jours, Maksym Galinichev, champion de boxe âgé de 22 ans, est mort en combattant pour son pays face à la Russie. « Maksym Galinichev, 22 ans, champion d'Europe de boxe chez les jeunes, est mort en défendant l'Ukraine dans la région de Luhansk. Maksym s'était engagé comme volontaire et était retourné au front à deux reprises après avoir été blessé et s'être rétabli. Souvenir éternel de ce héros » avait déclaré sur Twitter Anton Gerashchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien.