L’ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama a profité d’une interview qu’elle a accordée à l’animateur Jimmy Fallon ce mercredi pour revenir sur une tradition qui a été bafouée par Donald Trump. Il s’agit selon l’épouse de Barack Obama de l'accrochage de son portrait officiel. Pour Michelle Obama, c’est en réalité une cérémonie qui est érigée en tradition. « Vous faites vos portraits officiels. Le prochain président est censé vous inviter à les accrocher. Nous n'avons jamais été invités à revenir », a-t-elle déclaré lors de l’interview.

Cette tradition pour les Obama n’a été possible qu’à l’arrivée du président démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche. Ils ont dévoilé leur portrait en 2022. C'était la première fois que Michelle Obama se rendait à la Maison Blanche en cinq ans. Notons que ce n’est pas la première fois que l’ancienne première dame prend pour cible Donald Trump. En 2022 dans ses mémoires "The Light We Carry", elle y déclarait notamment qu'elle s'est sentie ébranlée et blessée par la victoire du milliardaire républicain aux élections de 2016.

« Cela m'a profondément secouée d'entendre l'homme qui a remplacé mon mari à la présidence utiliser ouvertement et sans vergogne des insultes ethniques, rendant l'égoïsme et la haine acceptables, refusant de condamner les suprémacistes blancs ou de soutenir les personnes qui manifestent pour la justice raciale », avait-elle écrit. Elle est également revenue sur le sentiment qui l’a animé quand son époux et elle ont quitté la Maison-Blanche.