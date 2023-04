Le célèbre rappeur Drake est connu pour son amour des paris sportifs, et lors de l'UFC 287, il a misé gros sur le combattant Israël Adesanya. Après avoir perdu 1,6 million de dollars lors d'un précédent combat contre Alex Pereira, Drake a décidé de parier sur Adesanya pour récupérer le titre des poids moyens. Drake a pris un risque en plaçant deux paris : l'un de 500 000 $ sur Adesanya pour gagner et un autre de 400 000 $ pour qu'il gagne par KO. Cela s'est avéré être une décision lucrative, car Adesanya a remporté le match par décision unanime des juges, rapportant ainsi 2,7 millions de dollars à Drake.

Israël Adesanya est considéré comme l'un des meilleurs combattants de MMA au monde. Il a commencé sa carrière en tant que kickboxeur professionnel, où il a connu un immense succès avant de se lancer dans les arts martiaux mixtes. Depuis, il a remporté le titre des poids moyens de l'UFC en 2019 et l'a défendu avec succès à plusieurs reprises. Adesanya est connu pour son style de boxe précis et efficace, ainsi que pour sa capacité à éviter les coups de ses adversaires.

Le combat entre Adesanya et Pereira était très attendu, car Pereira avait déjà battu Adesanya deux fois dans le passé. Cependant, Adesanya a montré qu'il était un combattant déterminé et talentueux, et il a réussi à récupérer son titre des poids moyens. Il a réussi à contrôler le rythme du combat et à éviter les coups dangereux de Pereira, remportant finalement la victoire par décision unanime des juges.

En résumé, Israël Adesanya est un combattant exceptionnel qui a prouvé son talent à maintes reprises. Sa victoire contre Alex Pereira à l'UFC 287 a été un moment important de sa carrière, lui permettant de récupérer le titre des poids moyens. Et pour Drake, son amour des paris sportifs s'est avéré payant une fois de plus, avec une victoire de 2,7 millions de dollars sur Adesanya. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir réserve à ce combattant talentueux et à sa carrière dans les arts martiaux mixtes.