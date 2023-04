L’ancien président français Nicolas Sarkozy fait l’objet d’une plainte dans l’affaire du publicitaire François de La Brosse. En effet, selon les informations de la presse, l’ex-chef de l’État est directement visé par une plainte de l’association de lutte contre la corruption, Anticor, pour des délits présumés de « trafic passif et actif d’influence », de « corruption active et passive d’un agent public étranger », d’« association de malfaiteurs », de « financement illégal de campagne électorale » et de recels de ce délit. La plainte a été déposée le 07 avril 2023 auprès du parquet national financier (PNF).

François de La Brosse aurait bénéficié d’une aide de Nicolas Sarkozy

Outre Nicolas Sarkozy, la plainte vise également l’ancien premier ministre qatari Hamad Ben Jassem Al Thani, François de La Brosse et l’ancien ministre de l’Intérieur Claude Guéant. Cette affaire concerne l’attribution de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar. D’après les médias français, le publicitaire qui a été un ami de l’ancien locataire de l’Élysée, avait bénéficié, en partie, d’un précontrat avec l’entreprise q.media. Plusieurs courriers font croire que François de La Brosse a bénéficié d’une aide de Nicolas Sarkozy et de son ministre de l’Intérieur de l’époque. Cela, alors qu’il n’a pas facturé les prestations qu’il a réalisées pour la campagne présidentielle de l’ex-président pour 2007.

François de La Brosse n’avait également pas facturé ses services de conseiller à l’Elysée. Notons que ces informations interviennent plusieurs mois après que Nicolas Sarkozy a nié les accusations de corruption, dans l’affaire dite de trafic d’influence. Il avait déclaré qu’il n'avait jamais offert une promotion en échange d'informations confidentielles. « Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens convaincre la cour que je n'ai rien fait », avait déclaré l’ex-président français, le 1er jour de l’audience, selon la radio France info. « Je suis ancien président de la République, je n'ai jamais corrompu qui que ce soit » avait ajouté Nicolas Sarkozy.