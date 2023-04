Du 20 mai au 11 juin 2023, l’Argentine abritera la phase finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. A cet effet, la commission des arbitres de la Fédération internationale de football associations (Fifa) a sélectionné les officiels qui arbitreront les différentes rencontres. Ils sont au total 81 arbitres dont 10 africains à être retenus par la Fifa.Ces 10 africains sont Tom Abongile (Afrique du Sud), Issa Sy et Nouha Bangoura (Sénégal), Mohamed Marouf et Amr Ahmed Abdelrahim Elshinawi (Égypte), Zakaria Brinsi et El Fariq Hamza (Maroc), Ivanildo Meirelles De O Sanches Lopes (Angola), Abelmiro Dos Reis Monte Negro (São Tomé et Principé) avec Abdel Aziz Bouh (Mauritanie).

La préparation de ces 81 arbitres retenus pour la compétition sera supervisée par la Sous-division de l’arbitrage et se concentrera sur des sujets aussi vastes que la lecture et la compréhension du jeu, la collaboration et l’importance d’être au bon endroit au bon moment afin de prendre les bonnes décisions grâce au meilleur angle de vue. Il faut préciser que les 81 officiels sont composés de 25 arbitres, 38 arbitres assistants et 18 arbitres vidéo sélectionnés pour la Coupe du monde U-20 de la Fifa Argentine 2023.