Aux États-Unis, la saison régulière de basket vient de se terminer. Après 82 matchs pour chaque franchise, ce long périple nous a offert du spectacle, du suspense, des renversements, mais surtout des surprises ! Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses, avec le coup d’envoi des fameuses playoffs. Les phases finales du championnat américain de basket viennent de débuter il y a quelques jours. Et c’est évidemment cette partie de la saison qui est la plus intéressante, que ce soit pour les joueurs ou pour les fans de chaque franchise et de NBA en général.

En effet, chaque joueur monte son niveau d'un cran, et chaque match devient de plus en plus intense. Les calculs ne sont plus permis, et seule la victoire compte. En France, les rencontres se déroulent la plupart du temps la nuit, et il est difficile de suivre chaque match.

Bien évidemment, la saison régulière n’est pas à mettre de côté, puisqu’elle permet de jauger le niveau des équipes, d’améliorer et d’offrir de l’expérience aux jeunes joueurs, d’ajuster les effectifs, ou encore d’assister à des rencontres spectaculaires et des records battus. Cette année, on a par exemple eu le droit à un LeBron James qui est un peu plus rentré dans la légende de ce sport aux USA. Et ce dernier compte bien poursuivre en étant sacré en fin de saison…

Mais il n’est évidemment pas le seul sur le coup, puisque lui et ses Lakers sont loin d’être les favoris. En effet, les Suns, les Bucks ou encore les Celtics semblent partir avec un coup d’avance. À l’heure actuelle, il semble vraiment difficile de désigner le futur vainqueur du trophée Larry O’Brien, et c’est de toute manière très rarement le grand favori qui finit par être sacré. En tout cas, le spectacle et la tension sont au rendez-vous de ces matchs du premier tour des playoffs, avec quelques surprises en prime, ce qui annonce de très bonnes choses pour la suite et fin de la compétition !