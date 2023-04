Bola Tinubu se prépare activement pour son investiture à la tête de la première puissance économique de la zone CEDEAO. Dans quelques semaines, il succédera officiellement à Muhammadu Buhari. Bola Tinubu est un vieux routier de la politique nigériane. Considéré comme l’une des personnalités les plus riches du Nigeria, le nouveau président élu a de grandes ambitions pour son pays. Il faut dire également que les populations nigérianes attendent beaucoup de leur président. Depuis quelque temps maintenant, le Nigeria est englué dans une sévère crise économique qui crée des remous sociaux.

Au vu des nombreux défis qu’il doit relever, d’aucuns estiment que l’âge avancé de Bola Tinubu pourrait constituer un handicap. L’homme de 71 ans doit donner le meilleur de lui pour propulser le développement de son pays. Après sa présidentielle victorieuse, l’ex-gouverneur de l’État de Lagos a effectué un déplacement d’un mois en France. Officiellement il s’est rendu au niveau de l’Hexagone pour des vacances. Cependant, des rumeurs ont circulé sur le fait que Tinubu était malade. Des voix sont même allées plus loin en affirmant que le président était frappé d’incapacité. De retour au Nigeria ce 24 avril, Bola Tinubu a tenu à rassurer l’ensemble de ces concitoyens sur son état de santé. Il a balayé d’un revers de la main les différentes rumeurs qui l’annoncent gravement malade.

Le septuagénaire a livré qu’il a effectué le déplacement en France pour juste se reposer et reprendre du poil de la bête afin de pouvoir assumer pleinement ses fonctions de président de la République. Pour galvaniser et rassurer ses concitoyens, Bola Tinubu a fait cette déclaration : "Je suis heureux d'être de retour. Je me suis reposé. Je suis frais et dispo et je suis prêt pour la tâche qui m'attend. Oubliez ce que les rumeurs ont pu vous dire. Je suis fort, très fort"