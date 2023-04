La Corée du Nord montre de plus en plus ses muscles afin de dissuader ses ennemis concernant une éventuelle guerre nucléaire. Ce vendredi 14 avril 2023, plusieurs médias officiels nord-coréens ont indiqué que Pyongyang a effectué le test d’un missile balistique (ICBM), baptisé Hwasong-18. Cet essai nucléaire a été réalisé sous la supervision du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a lancé un avertissement à ses ennemis. Selon les propos rapportés par les médias officiels, le numéro un nord-coréen a menacé ces derniers de leur infliger une importante crise de sécurité.

« Un malaise et une horreur extrêmes »

D’après les informations de la presse, Kim Jong un a averti qu’il ferait vivre à ses ennemis « une crise de sécurité plus claire, et leur causerait constamment un malaise et une horreur extrêmes en prenant des contre-actions fatales et offensives jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs pensées insensées et leurs actes irréfléchis ». Notons que les propos du leader nord-coréen interviennent dans un contexte où les exercices conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, qui se poursuivent, ont suscité la colère de Pyongyang. Il y a une semaine, la Corée du Nord avait accusé les USA d’avoir augmenté le niveau des tensions dans la région.

À en croire les informations rapportées par l’agence de presse KCNA, le jeudi 06 avril 2023, la Corée du Nord avait promis de répondre, à ce qu’il considère comme une provocation, par une « action offensive ». Ces propos avaient été tenus par l’analyste en sécurité internationale, Cho Ju Hyon. « L'hystérie de confrontation militaire imprudente des États-Unis et de ses partisans contre la RPDC conduit la situation sur la péninsule coréenne à une catastrophe irréversible... au bord d'une guerre nucléaire » avait-il déclaré, tout en critiquant les exercices militaires entre Washington et Séoul.