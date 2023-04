L'Allemagne a lancé un appel à la Chine pour qu'elle intervienne et demande à la Russie de "cesser la guerre en Ukraine". La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a souligné ce vendredi que la Chine avait une influence importante sur la Russie et qu'elle devait utiliser cette influence pour aider à mettre fin à la guerre qui a éclaté dans le pays dirigé par Volodymyr Zelensky depuis plus d'un an maintenant.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Pékin aux côtés de son homologue chinois Qin Gang, Baerbock a déclaré que "aucun autre pays n'a plus d'influence sur la Russie que la Chine". Elle a ajouté qu'elle se demandait pourquoi la position de la Chine ne comprenait pas actuellement une demande à la Russie pour qu'elle cesse la guerre. "Je dois dire ouvertement que je me demande pourquoi la position chinoise n'inclut pas jusqu'à présent une demande à l'agresseur russe d'arrêter la guerre", a martelé l'officielle allemande.

De son côté, le chef de la diplomatie chinoise a assuré que son pays n'a pas livrer d'armes à la Fédération de Russie et ne compte pas le faire à l'avenir. La Chine "ne livre pas d'armes aux parties au conflit", a assuré le chef de la diplomatie chinoise. En conférence de presse conjointe avec son homologue d'Allemagne, le ministre chinois a insisté sur le rôle que Pékin veut jouer dans la crise ukrainienne. A l'en croire, Pékin priorise la promotion de la réconciliation et de négociations de paix. "Nous ne jetterons pas d'huile sur le feu", a-t-il martelé.

Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus d'un an maintenant, la Chine a jusqu'à présent gardé une position neutre sur le conflit. L'appel de l'Allemagne intervient alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine continuent de s'aggraver, avec des affrontements militaires réguliers dans l'est de l'Ukraine. Ces dernières semaines, les attaques russes se sont intensifiés dans plusieurs régions ukrainiennes dont la ville de Bakhmout faisant ainsi de nombreuses victimes dans chaque camp.