La Finlande rejoint officiellement l’Otan ce mardi 4 avril. L’annonce a été faite par le secrétaire général de l’organisation, Jens Stoltenberg. Ce pays sera ainsi le 31ème membre de cette alliance militaire. « Demain (mardi), nous accueillerons la Finlande comme 31e membre. C’est vraiment une journée historique », a indiqué le responsable de l’organisation tout en martelant que le drapeau finlandais serait hissé mardi en milieu d’après-midi au siège de l’Alliance à Bruxelles. Cette annonce intervient après plusieurs mois de tractations.

Cette initiative relative à l’intégration de la Finlande et de la Suède à l’Otan aura rencontré également d’énormes oppositions au sein de certains pays. La Russie avait formellement manifesté son opposition à cette initiative. « Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède, la longueur totale des frontières entre la Russie et l'Otan va presque doubler. S'il semble encore à quelqu'un que cela améliorera d'une manière ou d'une autre la sécurité de l'Europe, soyez certains que les nouveaux membres du bloc hostile deviendront une cible légitime pour les mesures de représailles russes, y compris celles de nature militaire » a signifié le diplomate russe Viktor Tatarintsev par le canal d’un communiqué.

Pour l’heure, l’annonce de Jens Stoltenberg ne concerne que la Finlande. L’adhésion de la Suède à l’Otan a été fortement contestée par des manifestations en Turquie. La situation fait suite l’affaire du Coran brûlé par des manifestants. Le chef de l’État turc, Recep Tayyip Erdogan, avait indiqué que Stockholm ne doit pas espérer un soutien d’Ankara, en ce qui concerne son adhésion à l’OTAN. « Ceux qui permettent un tel blasphème devant notre ambassade ne peuvent plus espérer notre soutien pour leur adhésion à l'Otan », avait-il déclaré.