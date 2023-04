Le 26 avril, Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, a reçu une autre distinction en son honneur. Le dictionnaire Michaelis, l'un des plus populaires du Brésil, a annoncé qu'il avait intégré le surnom du Roi du Football dans sa version numérique et dans les éditions futures de la version physique. Le dictionnaire définit le terme Pelé comme une personne qui démontre une capacité exceptionnelle dans une tâche ou une activité. En utilisant le terme "Pelé" pour décrire quelqu'un, on montre que cette personne est incomparable dans son métier et que ses qualités, sa valeur et sa supériorité ne peuvent être comparées à rien ou à personne.

Cette distinction a été proposée par la Fondation Pelé, qui gère le legs de l'athlète brésilien élu Athlète du Siècle en 1981. Une grande campagne a été lancée pour la collecte de signatures numériques et plus de 125 000 personnes ont signé pour appuyer cette initiative.

Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Il a fait ses débuts lors de la Coupe du Monde de 1958 à l'âge de 17 ans et est devenu le plus jeune joueur à marquer un but dans cette compétition. Au fil des années, Pelé a remporté deux autres titres de la Coupe du Monde et a inscrit plus de 1 200 buts, contribuant ainsi à la popularité du sport à l'échelle internationale.

Pelé reste à jamais un nom synonyme de performance exceptionnelle dans le monde du football et cette nouvelle distinction renforce encore sa légende. La reconnaissance de son nom dans le dictionnaire Michaelis en est la preuve tangible.