Le journal allemand BILD rapporte qu'une tentative d'assassinat visant le président russe Vladimir Poutine aurait été déjouée le week-end dernier. La tentative aurait été effectuée avec un drone kamikaze ukrainien. Selon Yuriy Romanenko, un activiste et journaliste ukrainien proche des services de renseignement, le drone UJ 22 aurait été envoyé pour frapper un parc industriel à Rudnevo, près de Moscou, où Poutine était attendu. Bien que le drone ait échappé aux défenses antiaériennes russes, il se serait finalement écrasé non loin du parc.

Des médias russes ont confirmé le crash d'un drone près de la ville de Noginsk, identifié comme un UJ-22 ukrainien, et la présence de plus de 17 kilos d'explosifs à bord. Cet incident pourrait signaler un échec pour les défenses antiaériennes russes et un succès relatif pour l'Ukraine, qui pourrait envisager d'autres tentatives d'assassinat à l'avenir. Un tweet de Romanenko renforce cette idée : "Poutine, nous nous rapprochons". (voir le tweet ci-dessous)

Les autorités russes n'ont pas commenté l'incident, et les tensions entre la Russie et l'Ukraine restent vives. Cet événement pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations tendues entre les deux pays, avec des conséquences potentiellement graves pour la stabilité régionale.