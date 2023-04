La grippe aviaire H3N8 a causé le décès d'une femme de 56 ans en Chine, marquant le premier cas mortel lié à cette souche du virus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La victime résidait dans la province de Guangdong et avait été en contact étroit avec des volailles vivantes avant de développer les symptômes de la maladie. L'état de santé de la patiente s'est rapidement détérioré, conduisant à une pneumonie sévère et finalement à son décès le 16 mars 2023.

Bien que le virus H3N8 ne soit pas considéré comme étant particulièrement adapté à la transmission entre humains, ce cas soulève des inquiétudes quant à l'évolution potentielle de la souche. Ce récent décès indique que le virus pourrait devenir plus dangereux pour les humains, ce qui incite les experts à surveiller attentivement son évolution. Toutefois les autorités précisent que la patiente souffrait d'autres maladies non divulguées.

Les autorités sanitaires et l'OMS collaborent pour surveiller la propagation du virus H3N8 et prendre des mesures préventives afin de limiter le risque d'une épidémie. Des prélèvements effectués sur un marché local fréquenté par la victime ont révélé la présence du virus influenza, ce qui suggère une possible source de contamination. Bien que le virus ne se transmette pas facilement entre les humains, la vigilance reste de mise pour éviter une éventuelle propagation de cette souche potentiellement mortelle de la grippe aviaire.