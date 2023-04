En Grande-Bretagne, un gel capable de corriger le dysfonctionnement érectile en 10 minutes a été lancé. Selon les précisions qui ont été apportées sur ce produit, il s’agit d’un nouveau traitement qui vient suppléer aux différents effets secondaires qu’engendre le Viagra. Appelé Eroxon, le gel peut être accessible sans ordonnance dans les officines de pharmacie. Il est cliniquement prouvé qu'il fonctionne chez les hommes souffrant de dysfonction érectile légère à sévère. À en croire la description qui a été faite, il serait également très facile d’utiliser ce produit.

Il suffirait juste de l’appliquer sur la tête de l’appareil génital pour provoquer une action d'évaporation unique qui stimule les terminaisons nerveuses vasculaires et neurales en refroidissant et en réchauffant rapidement la zone. Selon les professionnels de la santé, ce gel vient corriger un problème au sein de la population souffrant de dysfonctionnement érectile. Cette catégorie utilisait des produits tels que le Viagra, le Cialis et le Levitra, connus sous le nom de PDE5is.

La prise de ces produits par voie orale a comme conséquence la dilatation des vaisseaux sanguins dans tout le corps. Ceci entraîne des migraines, des nausées et des étourdissements. Certaines personnes souffrant de certains problèmes de santé préexistants, notamment des maladies cardiaques et hépatiques ou des antécédents récents d'accident vasculaire cérébral, et qu'ils ne peuvent pas être pris avec certains médicaments sur ordonnance. Aussi, plusieurs personnes ne feraient plus recours à ce médicament à cause de ses effets secondaires.