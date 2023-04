Le ministre béninois de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a procédé à la signature avec la Banque mondiale, d’un accord de financement de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA, pour la mise en œuvre du programme dénommé ‹‹ GBESSOKE ». Cet accord a été signé le 11 avril dernier, en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International qui se tiennent à Washington.

Fondé sur la mobilisation sociale et l’engagement communautaire, le programme ‹‹ GBESSOKE ›› vise à diversifier les services sociaux aux fins d’intensifier le dispositif de réduction de la pauvreté. Il ambitionne de mettre aux normes et d’augmenter le nombre des infrastructures destinées à la délivrance des services et prestations sociaux, de soutenir la capacité de productivité et d’autonomisation des ménages pauvres extrêmes et ceux victimes des chocs covariants, pour leur relèvement économique à travers l’appui et l’accompagnement pour un développement humain holistique. Également, il ambitionne de favoriser la mise en œuvre de l’économie solidaire intégrant les activités génératrices de revenus, l’éducation financière et les microcrédits.

« GBESSOKE » ou « porter haut » en langue Yoruba vient en complément aux quatre volets en cours d’opérationnalisation sous le projet ARCH, et impactera à terme, près de 3 millions de personnes vulnérables. Ces actions soulageront les populations de tracasseries et des peines pour accéder aux services d’action sociale. Le programme ‹‹ GBESSOKE ›› favorisera la promotion de l’inclusion économique des couches vulnérables en facilitant leur contribution à la constitution de la richesse nationale.