Le célèbre artiste Gims, a publié il ya quelques heures, un nouveau morceau intitulé "Hernan Cortès", qui a été largement interprété comme une réponse à la controverse qui a éclaté récemment après ses propos sur les pyramides égyptiennes. Dans une interview accordée à un youtubeur, Gims avait affirmé que les pyramides égyptiennes servaient d'antennes pour fournir de l'électricité, une théorie qui a suscité l'indignation de nombreux historiens et experts en égyptologie. Il a également parlé des chevaliers noirs et des premiers habitants d'Europe qui sont africains.

La presse française avait alors saisi l'occasion pour se moquer de l'artiste congolais, en le qualifiant de complotiste et en remettant en question sa crédibilité sans tout au moins confirmer les thèses vérifiables de son discours. Cependant, dans son nouveau morceau "Hernan Cortès", Gims répond de manière indirecte à ses détracteurs en y glissant des réactions de la presse à ses propos polémiques avec en prime, des pyramides reliées à des pylones électriques, de quoi faire clairement référence à la polémique.

La chanson est un morceau rap et poétique, dans lequel l'artiste fait référence à sa propre vie, à la quête de la vérité, et à la nécessité de ne pas céder aux pressions médiatiques. Les paroles de la chanson semblent être un appel à la tolérance et à l'ouverture d'esprit, en dépit des divergences d'opinions.

Dans le morceau, Gims s'attaque également aux théories qui circulent sur lui, sur les réseaux sociaux, en rappelant que chacun a son propre discours et qu'il est important de garder l'esprit critique face à l'information.