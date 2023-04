Empêtré dans une affaire judiciaire à Manhattan, l'ancien président américain Donald Trump peut compter sur le soutien de ses alliés au sein de son parti. Une grande alliée du magnant de l'immobilier a donné de la voix hier alors qu'il devait se rendre dans un tribunal après avoir été inculpé dans une affaire qui remonte à plusieurs années. Marjorie Taylor Greene, puisque c'est d'elle qu'il s'agit à une nouvelle fois défendu l'ancien président qui vise encore le bureau ovale et a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin.

Marjorie Taylor Greene, élue républicaine de la Géorgie s'est prononcée sur la procédure judiciaire contre Donald Trump en faisant une comparaison osée. L'élue républicaine a comparé le parcours de l'ancien président Donald Trump à celui de deux des personnages les plus importants de l'histoire: Nelson Mandela et Jésus. Dans une interview accordée à un média américain alors qu'elle se trouvait à New York pour soutenir Donald Trump lors de sa comparution historique, Mme Greene a déclaré que Trump doit maintenant faire face à la justice, tout comme Mandela et Jésus.

Elle a déclaré: «Trump rejoint quelques-uns des personnages les plus importants de notre histoire en étant arrêté aujourd'hui. Nelson Mandela a été arrêté et a passé plusieurs années en prison. Jésus a été arrêté et même tué». Marjorie Taylor Greene n'est pas à son premier coup d'essai. C'est l'une des figures du parti républicain aux Etats-Unis qui a apporté ces dernières années un soutien franc à l'ancien président. Très souvent, elle soutient ses théories et prononce des discours proches de la pensée de l'ancien président. Des médias ont annoncé que son déplacement à New York a été critiqué par une frange.

Peu de temps après l'audience, l'ancien président Donald Trump s'est également exprimé devant ses partisans à Mar-a-lago. Comme l'a rapporté le média britannique The Guardian, l'ancien président a estimé que «les États-Unis vont en enfer». Au cours de sa déclaration, l'ancien président américain a dénoncé "une insulte à la nation" et a assuré qu'il n'avait "jamais imaginé cela possible en Amérique". "Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire", a poursuivi l'ancien président devant ses partisans.