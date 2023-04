Kylian Mbappé, la star du Paris St-Germain, a récemment pris la parole pour dénoncer le racisme dans le football et apporter son soutien à son coéquipier en Équipe de France Dayot Upamecano. Dans une déclaration au micro de Tout le Sport, Mbappé a exprimé son indignation face à la persistance du racisme dans le sport malgré les efforts de sensibilisation et les campagnes de lutte contre ce fléau.

Mbappé a déclaré que le racisme dans le football était "n'importe quoi" et que les gens devaient cesser de tolérer de tels comportements en 2023. Il a également souligné que la simple dénonciation du racisme ne suffisait plus et qu'il fallait agir. Mbappé a déclaré que "il faut faire quelque chose parce que, stop! Au bout d'un moment… On a vu avec Romelu Lukaku aussi, on l'a vu avec plein d'autres joueurs qui ne sont pas forcément aussi médiatisés mais cela suffit! Il faut que nous, on prenne les choses en main, parce que c'est malheureux à dire mais c'est devenu banal que les gens réagissent comme ça et c'est vraiment triste. Et nous on en a marre".

Cette déclaration de Mbappé est un appel fort à l'action contre le racisme dans le football. Il souligne que dénoncer le racisme n'est plus suffisant et qu'il faut maintenant agir concrètement pour l'éradiquer. Il est important de noter que Mbappé n'est pas le premier joueur de football à prendre position contre le racisme dans le sport. De nombreux joueurs, entraîneurs et responsables de clubs ont également exprimé leur soutien à la lutte contre le racisme et ont participé à des initiatives visant à sensibiliser le public à ce problème.