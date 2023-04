Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a procédé le mercredi 05 avril 2023 à un remaniement technique de son gouvernement après un avis consultatif du bureau de l’Assemblée nationale. Au terme de ce remaniement technique, le Chef de l’Etat a retiré le volet « Coopération » du ministère des Affaires étrangères pour le rattacher au ministère de l’Economie et des Finances. Dans un communiqué rendu ce jeudi 06 avril 2023, le Secrétaire général du gouvernement, Edouard OUIN-OURO a apporté plus de détails sur ce remaniement technique effectué par le Premier Magistrat du pays. Selon lui, « l'appellation du Ministère de l'Economie et des Finances ne change pas et les titulaires actuels des deux portefeuilles ministériels restent en fonction ». Lire ci-dessous le comuniqué.

Communiqué

Le Président de la République, Monsieur Patrice TALON, a procédé le mercredi 5 avril 2023, à un réaménagement technique au sein de deux ministres de son Gouvernement et en a informé le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la Constitution. Ainsi, le volet Coopération est retiré du portefeuille du Ministère des Affaires Etrangères et attribué au Ministère en charge de l'Economie et des Finances. Il s'ensuit que ledit ministère devient Ministère des Affaires Etrangères. L'appellation du Ministère de l'Economie et des Finances ne change pas et les titulaires actuels des deux portefeuilles ministériels restent en fonction.

Fait à Cotonou, le 6 avril 2023

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.