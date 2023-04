Le président sénégalais, Macky Sall, a prononcé un discours remarqué à l'occasion du retour définitif de neuf tirailleurs sénégalais au Sénégal. Ces hommes courageux ont été élevés à la dignité de Grand Officier dans l'Ordre national du Lion en reconnaissance de leurs sacrifices et de ceux de leurs frères d'armes. Dans son allocution, le président Sall a évoqué les nombreuses batailles auxquelles les tirailleurs ont participé, aux côtés de "leurs frères d'armes européens", pour défendre la liberté. Il a également rappelé les propos du Général De Gaulle sur l'Afrique, qui selon lui, était "le refuge de notre honneur et de notre indépendance" en ces temps terribles.

Toutefois, le président Sall n'a pas manqué de souligner les injustices subies par les tirailleurs sénégalais, notamment les pensions inégales, les avancements lents, les discriminations et les exécutions sommaires au Camp de Thiaroye en 1944. Il a insisté sur l'importance de se souvenir de cette histoire, sans trou de mémoire et sans ressentiment, afin de rappeler les valeurs universelles de paix, de liberté et d'égalité.

Le président Sall a également salué la décision des autorités françaises permettant aux anciens combattants de retourner vivre chez eux en famille tout en continuant de percevoir l'intégralité de leurs pensions. Il a remercié Madame Aïssata Seck, Présidente de l'Association pour la Mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, pour son combat inlassable en faveur des droits de ces anciens combattants, notamment l'obtention de la nationalité française.

Enfin, le président Sall a exprimé sa fierté envers les anciens combattants et leur a souhaité un bon retour dans leurs foyers respectifs. Ce discours, empreint d'émotion et de reconnaissance, vient rappeler l'importance du devoir de mémoire et rend hommage à ces hommes courageux qui ont combattu pour la liberté et la dignité humaine.